Marie-Louise Eta parte male | Union sconfitto in casa dal Wolfsburg penultimo

L'allenatrice ha fatto il suo debutto nella massima serie di uno dei cinque principali campionati europei. La sua squadra ha perso in casa contro il Wolfsburg, che si trova al penultimo posto in classifica. La partita ha segnato il primo impegno ufficiale della prima donna a sedersi sulla panchina di questa categoria. La sconfitta ha segnato l'avvio di una nuova fase per il club e per l'allenatrice stessa.

Si è fatta la storia, seppur scivolando. Il 18 aprile 2026, alle ore 15:31, è cominciata la partita fra l'Union Berlino e il Wolfsburg, con la 34enne Marie-Louise Eta sulla panchina dei berlinesi. Si tratta della prima donna alla guida di un club dei primi 5 campionati d'Europa. L'esordio della Eta non è però stato soddisfacente. Prima del fischio d'inizio i tifosi dell'Union l'hanno celebrata, definendola dea del calcio, ma Wimmer, esterno d'attacco del Wolfsburg, le ha invece subito inasprito la giornata, dribblando mezza difesa berlinese e trovando l'angolino per l'1-0. Eta ha provato a incitare i suoi, rimanendo sempre in piedi e dando indicazioni ai giocatori.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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