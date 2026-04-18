Maria Vinci la Maremma che somiglia alla Borgogna

Nel tratto più meridionale della Toscana, all’interno della zona DOC della Maremma, si trova un’area conosciuta per le sue caratteristiche paesaggistiche e agricole. A pochi chilometri da questa zona si estende un paesaggio che ricorda quello della Borgogna, con campi coltivati e colline dolci. La regione è nota anche per alcune produzioni vinicole e per i suoi centri storici che conservano tracce di un passato agricolo e rurale.

Nel tratto più meridionale della Toscana, dentro i confini della Maremma DOC e a pochi chilometri da Capalbio, la tenuta Maria Vinci si muove su un crinale che è insieme geografico e progettuale: da un lato la dimensione agricola classica, dall’altro una costruzione recente, ragionata, che prova a mettere ordine in un paesaggio rimasto a lungo ai margini. Il punto di partenza è un altopiano a circa venti chilometri dal mare. Cinquantatré ettari che alternano boschi, uliveti e un lago stagionale, più vicino a una zona umida che a un elemento ornamentale. D’inverno si gonfia, d’estate si ritira, lasciando spazio a canneti e fauna selvatica. Un contesto che non ha bisogno di essere raccontato come “incontaminato”: è semplicemente rimasto com’era, con tutto ciò che comporta in termini di gestione.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Maria Vinci, la Maremma che somiglia alla Borgogna Notizie correlate Leggi anche: L'"assalto" a San Lorenzo in Lucina: lunghe code per vedere l'angelo che somiglia alla premier La testimonianza choc su Maddie McCann a Chi l’ha Visto?: “Ghislaine Maxwell somiglia alla donna che ho visto con lei”“Ghislaine Maxwell somiglia alla donna che vidi con la bambina che sembrava Maddie”: alla luce degli Epstein files desecretati lo scorso 30 gennaio,...