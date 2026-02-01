L' assalto a San Lorenzo in Lucina | lunghe code per vedere l' angelo che somiglia alla premier

Questa mattina decine di fedeli e curiosi si sono radunati davanti a San Lorenzo in Lucina, in attesa di vedere l’angelo che ricorda la premier. Code lunghe si sono formate fin dalle prime ore, con persone che si stringevano in fretta e furia per non perdere l’occasione. Tra chi aspetta, c’è chi scherza sulla scoperta del sagrestano, che sembra aver trovato una soluzione per attirare di nuovo i visitatori e contrastare lo svuotamento delle chiese. Una scena che si ripete, con il desiderio di vedere qualcosa di speciale ma

Con una battuta si potrebbe dire che la soluzione contro lo svuotamento delle chiese potrebbe averla trovata l'ormai famoso sagrestanorestauratore di San Lorenzo in Lucina. Dopo il caso esploso ieri dell'angelo raffigurato su una parete somigliante alla premier Giorgia Meloni, infatti, oggi la chiesa nel centro storico di Roma è stata presa d'assalto da romani e turisti. Complice la giornata di sole e il clamore provocato dalla notizia, nella Basilica del rione Colonna si è registrato un viavai paragonabile a quello che si vede fuori dalle chiese con i capolavori di Caravaggio. La curiosità ha fatto sì che la San Lorenzo in Lucina vivesse un'insperata domenica di celebrità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'"assalto" a San Lorenzo in Lucina: lunghe code per vedere l'angelo che somiglia alla premier Approfondimenti su San Lorenzo in Lucina Meloni, il volto in un restauro a San Lorenzo in Lucina. La premier: «No, decisamente non somiglio a un angelo» Una scena insolita si è vista questa mattina nella basilica di San Lorenzo in Lucina, nel cuore di Roma. "Angelo io? Decisamente no", la risposta della premier Meloni sull'opera a San Lorenzo in Lucina spiazza tutti Giorgia Meloni rompe il silenzio e risponde con ironia alle polemiche sul restauro a San Lorenzo in Lucina. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. È spuntato a San Lorenzo in Lucina, in una cappella. La Diocesi rimanda al restauratore che glissa: «Chi dice che somiglia alla premier». E il Pd polemizza

