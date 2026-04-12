Roberta Valente - Notaio in Sorrento è la nuova serie tv di Rai 1 con Maria Vera Ratti in onda da domenica 12 aprile | cast trama e location

Da domenica 12 aprile, Rai 1 presenta una nuova serie TV intitolata “Roberta Valente”, ambientata a Sorrento e interpretata da Maria Vera Ratti. La fiction segue le vicende di un notaio e coinvolge vari personaggi legati al mondo legale e professionale. La serie mostra diversi ambienti e professioni, tra cui medici, poliziotti, avvocati, insegnanti e assistenti sociali, rappresentando un'ampia varietà di mestieri nel suo racconto.

Medici, poliziotti, avvocati, insegnanti, assistenti sociali. In tv la fiction ha rappresentato tantissimi mestieri e altrettante professioni. Per la prima volta la protagonista è una notaia. Stasera in tv – domenica 12 aprile – alle 21.30 su Rai 1, debutta Roberta Valente – Notaio in Sorrento. Quattro episodi, un cast corale, e un tono che il regista Vincenzo Pirozzi ha definito «una favola». Ma con i piedi per terra. A interpretare Roberta Valente è Maria Vera Ratti, già protagonista de Il commissario Ricciardi, in questa serie è una donna «che non è in ascolto della vita che la circonda», almeno all’inizio. L’idea della serie nasce da Alessia Palumbo.🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Roberta Valente - Notaio in Sorrento è la nuova serie tv di Rai 1 con Maria Vera Ratti in onda da domenica 12 aprile: cast, trama e location Leggi anche: Roberta Valente-Notaio in Sorrento con Maria Vera Ratti: trama, cast e puntate della fiction di Rai1 Roberta Valente - Notaio in Sorrento, al via su Rai 1 la fiction con Maria Vera RattiMaria Vera Ratti debutta su Rai 1 con una nuova fiction intitolata Roberta Valente - Notaio in Sorrento. ROBERTA VALENTE - NOTAIO IN SORRENTO (2026) | Promo tv della fiction Rai con Maria Vera Ratti