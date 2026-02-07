Le torture tra la Diaz e Bolzaneto Una verità da percorrere insieme

La vicenda delle torture tra la Diaz e Bolzaneto torna di nuovo sotto i riflettori. Sono passati più di vent’anni da quegli eventi e ancora si cerca di fare luce sulla verità. Le testimonianze e i processi non sono mai stati chiusi del tutto, e il dibattito resta aperto. La memoria di quel luglio del 2001 rimane viva tra chi ha vissuto in prima persona quelle giornate drammatiche.

NARRAZIONI «Raccontami ogni cosa. Genova, per non dimenticare», un romanzo di Roberto Bertoni per le edizioni Santelli NARRAZIONI «Raccontami ogni cosa. Genova, per non dimenticare», un romanzo di Roberto Bertoni per le edizioni Santelli Il G8 di Genova del luglio del 2001 fu uno spartiacque nella e della storia italiana. E non solo italiana, per i riverberi internazionali. La mattanza della scuola Diaz e le vere e proprie torture avvenute nella caserma di Bolzaneto sono state un passaggio orribile e tuttavia rappresentativo del passaggio di secolo e di millennio. Roberto Bertoni – ora attivissimo nel mondo dell’informazione a partire dall’impegno nell’associazione Articolo 21– allora aveva solo 11 anni. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

