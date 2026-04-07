Un fronte freddo sta per interessare la regione, portando un calo delle temperature. Attualmente, l'alta pressione mantiene condizioni di tempo stabile e soleggiato, con temperature superiori alla media, grazie anche alle correnti calde provenienti dal Nord Africa. Nei prossimi giorni, si prevede l'arrivo di un fronte freddo che potrebbe modificare queste condizioni atmosferiche.

L’alta pressione sta portando temperature sopra la media, grazie anche a correnti calde dal Nord Africa, con tempo stabile e soleggiato. Secondo meteogiuliacci.it questa fase durerà fino a giovedì 9 aprile quando si noteranno i primi segnali di cedimento: più nuvole e lieve calo termico, soprattutto al Nord e al Centro. Da venerdì 10 aprile arriverà, invece, un fronte freddo dal Nord Europa con peggioramento al Nord-Est, temporali e precipitazioni. Sabato 11 il maltempo si estenderà al Centro-Sud adriatico. Le temperature diminuiranno, tornando su valori più normali per il periodo. Confessioni sulla pista da ballo. Così Madonna reinventa la dance music 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Quando arriva il fronte freddo". MeteoGiuliacci: temperature in calo

"Quando arriva la primavera". MeteoGiuliacci: temperature in aumentoLe ultime ore di maltempo stanno per concludersi: nei prossimi giorni arriveranno cieli sereni e temperature tipicamente primaverili, ideali anche...

Arriva un nuovo fronte freddo ma da giovedì temperature in aumento fino a PasquaUn nuovo fronte freddo in discesa dal Nord Europa, come riportato dal meteorologo Lorenzo Badellino di 3bmeteo.