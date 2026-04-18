Marc Marquez esprime sollievo per l’infortunio al Gran Premio di Indonesia 2025

Durante il Gran Premio di Indonesia 2025, il pilota ha subito un infortunio che ha richiesto cure mediche. In seguito all’incidente, ha dichiarato di sentirsi sollevato per la gravità della propria condizione e ha deciso di prendersi un periodo di riposo per recuperare al meglio. La competizione ha visto anche altri piloti coinvolti in incidenti e problemi tecnici, influenzando l’andamento della gara.

"> Marc Marquez e il suo percorso nel MotoGP 2025. Marc Marquez, pilota di MotoGP, ha recentemente vissuto una stagione altalenante, segnata dalla vittoria del suo settimo titolo mondiale e da un infortunio che lo ha costretto a fermarsi per le ultime quattro gare della stagione 2025. A 33 anni, Marquez ha riflettuto su queste esperienze durante un’intervista al podcast “Tengo un Plan”, rivelando come il suo infortunio gli abbia portato una certa forma di sollievo. Marquez aveva iniziato la stagione con grande slancio. Dopo un periodo difficile, contrassegnato dal passaggio a Ducati nel 2024, il pilota spagnolo sembrava aver ritrovato il suo ritmo e la sua determinazione, puntando decisamente al titolo.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Marc Marquez esprime sollievo per l’infortunio al Gran Premio di Indonesia 2025. Notizie correlate Marc Marquez: la sua guida al Gran Premio del Brasile mostra un approccio innovativo.Marc Marquez: la sua guida al Gran Premio del Brasile mostra un approccio innovativo. Di Giannantonio dalla Q1 alla pole nel Gran Premio in Brasile: davanti a lui Bezzecchi e Marc MarquezFabio Di Giannantonio partirà in pole position nella gara valida per il Gran Premio di Brasile in MotoGP e per la Sprint in programma alle 19.