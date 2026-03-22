Durante il Gran Premio del Brasile 2026, Marc Marquez ha adottato una strategia di guida innovativa, dimostrando un approccio diverso rispetto alle sue precedenti prestazioni. La sua maniera di affrontare le curve e la gestione della moto sono state oggetto di attenzione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. La gara ha visto Marquez mettere in pratica tecniche nuove che hanno attirato l’interesse di tutti gli esperti del settore.

"> Marc Marquez: Un Adattamento Strategico per il GP del Brasile 2026. Neil Hodgson ha osservato che Marc Marquez ha effettuato un evidente aggiustamento nella sua posizione durante le qualifiche del Gran Premio del Brasile 2026, cercando di trovare maggiore comfort sulla sua Ducati GP26. Tale modifica ha destato l’attenzione degli esperti e degli appassionati, soprattutto dopo un weekend di qualifiche ricco di emozioni e incidenti. Durante le qualifiche a Goiania, Marquez ha fatto parte di un gruppo di piloti che ha affrontato diversi imprevisti. Il suo incidente è avvenuto alla curva 4 quando mancavano circa 10 minuti alla conclusione della Q2. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Marc Marquez: la sua guida al Gran Premio del Brasile mostra un approccio innovativo.

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