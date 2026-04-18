Dopo diversi anni di assenza dalle competizioni, il pilota spagnolo tenta di tornare ai livelli di un tempo. Negli ultimi mesi, ha affrontato vari controlli medici e riabilitazioni per recuperare la condizione fisica ottimale. La sua presenza si è concentrata principalmente su allenamenti e test con la moto, senza ancora partecipare a gare ufficiali. La sua situazione continua ad essere monitorata da vicino dagli addetti ai lavori.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Marc Marquez, una delle figure più emblematiche del MotoGP, ha recentemente rivelato che non sa più cosa significhi sentirsi al 100% in forma. Questo confessa il peso degli infortuni che ha dovuto affrontare nel corso della sua carriera. Conosciuto per il suo stile di guida audace, Marquez ha sempre spinto i limiti, rischiando spesso di mettere a repentaglio la propria integrità fisica pur di rimanere competitivo. Fin dai suoi esordi, la sua abilità di domare la moto ha suscitato ammirazione e preoccupazione allo stesso tempo.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Marc Marquez: ancora in cerca del suo 100% dopo anni lontano dalle corse.

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