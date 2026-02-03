I tempi del primo giorno di test MotoGP a Sepang classifica | Marc Marquez è già un fulmine lontano Bagnaia

Il primo giorno di test a Sepang è cominciato con Marc Marquez che si è subito distinto. Dopo quattro mesi di stop, il campione del mondo è tornato in pista e ha fatto registrare il miglior tempo. Marquez ha mostrato di essere già in forma, lasciando indietro Bagnaia, che ha avuto qualche difficoltà. La stagione si apre con segnali di grande competitività e voglia di vincere.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.