I tempi del primo giorno di test MotoGP a Sepang classifica | Marc Marquez è già un fulmine lontano Bagnaia
Il primo giorno di test a Sepang è cominciato con Marc Marquez che si è subito distinto. Dopo quattro mesi di stop, il campione del mondo è tornato in pista e ha fatto registrare il miglior tempo. Marquez ha mostrato di essere già in forma, lasciando indietro Bagnaia, che ha avuto qualche difficoltà. La stagione si apre con segnali di grande competitività e voglia di vincere.
Marc Marquez è tornato a guidare dopo quattro mesi ed è stato come al solito fenomenale. Primo posto per il campione del mondo davanti a Di Giannantonio e Vinales. Ottavo posto per Bagnaia.🔗 Leggi su Fanpage.it
LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Bezzecchi tallona Alex Marquez, cresce Bagnaia. Marc Marquez in top-5
Questa mattina a Sepang, i piloti sono tornati in pista per i test ufficiali.
LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Bezzecchi tallona Alex Marquez, cresce Bagnaia. Marc Marquez in cerca di feeling
Questa mattina a Sepang si sono conclusi i primi test ufficiali della MotoGP 2026.
#MotoGP #SepangTest Marc Marquez ha effettuato solo un rollout da 3 giri per verificare tutto sia a posto: ingresso, 2'02"998, 2'00"542, box. x.com
RETROSCENA,LA MOTIVAZIONE TRA CAMPIONI PER RISALIRE LA CHINA - Marc Marquez racconta la sua rinascita sportiva e confessato di essersi ispirato a Rafael Nadal. In un video pubblicato dai Laureus Awards, il pilota Ducati ha detto: “Per me è sta - facebook.com facebook
