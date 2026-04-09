Il 9 aprile 2026 a Prato si tiene la prima edizione di una corsa di 21 chilometri, che segna il debutto ufficiale di questa gara nella città. La manifestazione rappresenta una novità per gli appassionati di corsa locale, dopo che nel 1988 si era svolta la prima mezza maratona cittadina, senza però diventare un evento ricorrente. Questa iniziativa si inserisce nel calendario sportivo come un’anticipazione di una futura maratonina.

Prato, 9 aprile 2026 – È il 1988 quando a Prato si corre, di fatto per la prima volta, una mezza maratona cittadina. Non porta ancora il nome di oggi, ma quello di Scarpinata Narnalese, con partenza e arrivo a Narnali. Una gara che nasce quasi in sordina, ma che nel tempo assumerà il valore di una vera pietra miliare. Ordine d’arrivo: 1° Sambrotta, 2° Morandini, 3° Giacomelli, 4° Corezzi, 5° De Masi. Questa edizione non rientra nel conteggio ufficiale della Prato Half Marathon, ma rappresenta un passaggio fondamentale. L’organizzazione è della Podistica Narnali, che per l’occasione abbandona il tradizionale tracciato collinare di circa 18 km per proporre un percorso interamente cittadino sulla distanza canonica di 21,097 km. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La prima volta di una corsa sui 21 km di Prato, un’edizione zero verso la Maratonina

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