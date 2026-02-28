Tornano gli allenamenti collettivi verso la Maratonina di Prato

Il comitato organizzatore della Maratonina di Prato ha annunciato che, in vista della gara del 19 aprile, sono stati programmati diversi allenamenti collettivi serali. Questi incontri sono aperti a tutti gli appassionati di corsa che vogliono prepararsi insieme. Gli allenamenti si terranno nelle serate e rappresentano un’occasione per condividere la preparazione prima della manifestazione.

Prato, 28 febbraio 2026 – In vista della Maratonina di Prato del prossimo 19 aprile, il comitato organizzatore ha programmato una serie di allenamenti collettivi serali aperti a tutti gli appassionati. L’iniziativa, curata dalla ASD Prato Promozione, si sviluppa attraverso uno stage ludico-motorio dal format semplice ma funzionale: i partecipanti vengono suddivisi in gruppi omogenei per livello e seguiti da podisti esperti che li guidano in un allenamento nei dintorni della struttura di partenza. Un lavoro calibrato, utile tanto a chi punta al cronometro quanto a chi desidera arrivare preparato alla distanza. Gli allenamenti in vista della Maratonina di Prato Previsti anche gruppi di cammino, partiti alle ore 19, a conferma di un progetto inclusivo che coinvolge l’intero movimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tornano gli allenamenti collettivi verso la Maratonina di Prato Anguissa verso il rientro: gli allenamenti positivi anticipano la convocazioneUn ritorno imminente in piena condizione fisica sembra possibile per Frank Anguissa, con segnali positivi dall’allenamento che alimentano le... Verso Milano-Cortina, il punto sugli azzurri: la rincorsa di Brignone, gli allenamenti personalizzati di Wierer e VittozziL’arrivo delle festività ha fermato la maggior parte dei circuiti di Coppa del Mondo degli sport invernali, ma non tutti.