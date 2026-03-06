Milano-Sanremo partenza da Pavia | percorso strade chiuse e divieti di sosta

La Milano-Sanremo partirà da piazza della Vittoria a Pavia per il terzo anno consecutivo. La corsa ciclistica si svolgerà il 6 marzo 2026, coinvolgendo diverse strade della città. Sono stati predisposti divieti di sosta e chiusure temporanee di alcune vie per consentire la partenza. Le autorità hanno comunicato le modifiche alla viabilità durante le operazioni di allestimento e partenza della gara.

Pavia, 6 marzo 2026 – Per il terzo anno consecutivo la Milano-Sanremo, classicissima del ciclismo e tradizionale corsa d'inaugurazione per la stagione, parte da piazza della Vittoria a Pavia. Il percorso attraversa diverse vie della città adagiata sul Ticino. Il percorso Saranno ai nastri di partenza 175 professionisti: dopo la bandiera a scacchi in piazza della Vittoria i corridori usciranno da Pavia per farvi rientro successivamente, così da replicare per una seconda volta il tratto iniziale del percorso. Queste le vie che verranno attraversate dalla comitiva in sella: piazza della Vittoria; corso Camillo Benso conte di Cavour; corso...