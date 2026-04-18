Mantova espugnata la salvezza è vicina E se l' Avellino osasse sognare i playoff?

Durante una domenica di aprile al Martelli, l'Avellino ha ottenuto una vittoria importante contro Mantova, avvicinandosi alla salvezza. La partita si è giocata sotto un sole caldo che ha influenzato il ritmo e l’atmosfera dello stadio. La squadra ospite ha mostrato una buona performance e ora, con questa vittoria, si trova più vicina ai punti necessari per evitare la retrocessione. La situazione in classifica si fa più interessante e alcuni potrebbero iniziare a sognare i playoff.

C'è un momento in cui smetti di guardare in basso e cominci a guardare in alto. L'Avellino sembra aver trovato quel momento al Martelli di Mantova, in una domenica di aprile in cui il sole caldo del primo pomeriggio ha reso tutto più difficile e più bello allo stesso tempo. Missori al 63'.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Marras è l’oro di Mantova: Entella al tappeto, la salvezza è più vicinaMantova, 6 aprile 2026 – Una perla di Marras su punizione nel finale regala al Mantova il duello diretto con l’Entella e consente alla squadra di... Serie B, contro l’Avellino il Mantova vuole blindare la salvezzaMantova – Sabato 18 aprile (con inizio alle 15) il Mantova ospiterà sul terreno del “Martelli” l’Avellino sullo slancio trasmesso dalle due... Panoramica sull’argomento Calcio Serie B – Il Mantova scivola con l’Avellino (0-2): salvezza rimandataMANTOVA Buon pomeriggio dallo stadio Danilo Martelli. Quartultima di campionato per il Mantova, che cerca punti per blindare una salvezza ormai a un ... vocedimantova.it DIRETTA MANTOVA AVELLINO (RISULTATO 0-0): SALVA IANNARILLI!Analisi della diretta Mantova Avellino, presentazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile risultato finale ... ilsussidiario.net