Serie B contro l’Avellino il Mantova vuole blindare la salvezza

Il Mantova si prepara ad affrontare l’Avellino sabato 18 aprile alle 15 allo stadio “Martelli”. La squadra lombarda arriva da due vittorie consecutive contro Entella e Spezia e cerca di consolidare la propria posizione in classifica. La partita si giocherà in un momento cruciale della stagione, con l’obiettivo di mantenere il vantaggio sulla zona retrocessione.

Mantova – Sabato 18 aprile (con inizio alle 15) il Mantova ospiterà sul terreno del “Martelli” l’Avellino sullo slancio trasmesso dalle due fondamentali vittorie di fila con Entella e Spezia. Due sfide dirette che hanno permesso alla squadra di Modesto di raggiungere la fatidica quota 40, con cinque punti di vantaggio sulla zona play out, proprio la stessa posizione nella quale di trovano gli irpini che si sono affidati all’esperta guida tecnica di Davide Ballardini. Proprio l’ex allenatore, tra le altre, di Genoa, Bologna e Cremonese nei giorni scorsi ha affermato che i biancoverdi non devono accontentarsi di raggiungere la salvezza, ma devono alzare l’asticella e guardare più in alto.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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