Marras è l’oro di Mantova | Entella al tappeto la salvezza è più vicina

Il Mantova ha ottenuto una vittoria importante contro l’Entella grazie a un gol di Marras su punizione nel finale di partita. La rete ha permesso alla squadra di Modesto di superare l’avversario in classifica e di allontanarsi dalla zona retrocessione. La sfida si è conclusa con il Mantova che ha conquistato tre punti fondamentali per la corsa alla salvezza.

Mantova, 6 aprile 2026 – Una perla di Marras su punizione nel finale regala al Mantova il duello diretto con l’Entella e consente alla squadra di Modesto di portarsi al di fuori della zona calda della classifica. Un successo tanto importante quanto voluto dai biancorossi, che, pur dovendo fare i conti con le opposte intenzioni dei liguri, hanno tenuto più a lungo l’iniziativa, cercando con volontà il successo che premia la rincorsa dei virgiliani. Complice l’importanza della posta in palio, le due contendenti iniziano la delicata sfida-salvezza con grande attenzione. Col passare dei minuti, però, il Mantova cerca di far valere il fattore campo e il sostegno del pubblico del “Martelli”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Marras è l’oro di Mantova: Entella al tappeto, la salvezza è più vicina Mantova-Entella: la disfida di Pasquetta vale una fetta di salvezzaMantova, 4 aprile 2026 – Il Mantova punta sull’effetto “Martelli” per conquistare il regalo più importante a Pasquetta. Leggi anche: Trento corsaro e Pergolettese al tappeto: 1-2. Zona playoff sempre più vicina: gol e highlights Argomenti più discussi: Mantova punta sull’effetto Martelli con l’Entella fanalino delle trasferte; Palermo - Mantova : 2 - 1 (Serie B): cronaca, tabellino e statistiche. Marras è l’oro di Mantova: Entella al tappeto, la salvezza è più vicinaUna punizione del giovane attaccante consente alla squadra di Modesto di portarsi a +3 sulla zona calda della classifica. Domenica trasferta a Spezia, un’altra sfida decisiva a cui guardare con rinnov ... sport.quotidiano.net Marras incubo del Palermo e talento del Mantova: diversi club su di lui per l’estateC'è un giocatore che sta rubando l'occhio alla prima stagione di Serie B e meriterebbe una menzione speciale. Nonostante il suo arrivo al Mantova stia combaciando con un 18esimo posto in classifica e ... tuttomercatoweb.com Carlo Marras Photography added photos to the album: Desulo 2026 - Domenica delle palme (parte 2) facebook