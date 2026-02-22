Avellino-Reggiana la sfida che vale una stagione | Ballardini al bivio salvezza

Ballardini affronta la sfida tra Avellino e Reggiana, perché deve risollevare la squadra dalla crisi di risultati. La squadra biancoverde ha perso le ultime cinque partite e rischia di scivolare in zona retrocessione. L'allenatore ha deciso di cambiare modulo e motivare i giocatori per cercare una svolta. La partita, prevista per sabato prossimo, rappresenta un crocevia fondamentale per il futuro del club. La pressione cresce e tutti aspettano una risposta concreta.

Il tecnico chiamato a invertire la rotta: Reggiana e Avellino divise da tre punti in una sfida che può cambiare la stagione Avellino, 22 febbraio 2026 – Due anni dopo, Ballardini è di nuovo lì, pronto a rimettere mano a un'altra squadra che galleggia sull'orlo del baratro. Dal pareggio del 25 maggio 2024, che non salvò il Sassuolo dalla retrocessione, alla panchina dell'Avellino, il passo è breve, ma la posta in palio questa volta è più alta. L'Avellino si è arenato dopo una partenza decente, ha perso il filo e ora si ritrova a tre passi dalla zona playout, con la paura di scivolare definitivamente giù.