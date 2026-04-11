Avellino-Catanzaro Enrici | Meritavamo di vincere quaranta punti sono un primo mattoncino verso la salvezza
Durante la partita tra Avellino e Catanzaro, il difensore dei padroni di casa ha affermato che la squadra meritava di vincere, sottolineando i quaranta punti conquistati come un passo importante verso la salvezza. La gara si è conclusa con un pareggio per 1-1, con il gol di Iannarilli al 90'+4 che ha regalato un punto agli ospiti. La serata si è svolta al Partenio-Lombardi, in un match molto acceso.
Patrick Enrici è uno dei protagonisti di una serata intensa al Partenio-Lombardi. Il difensore dell'Avellia con soddisfazione il pareggio per 1-1 contro il Catanzaro, arrivato in maniera clamorosa grazie al gol di Iannarilli al 90'+4'."Oggi era importantissimo fare punti", esordisce il.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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Avellino - Padova, Ballardini: "Meritavamo di vincere, ma pensiamo già alla prossima"L'allenatore dell'Avellino analizza il successo per 1-0 sul Padova, firmato da Russo al 92'.