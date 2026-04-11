Avellino-Catanzaro Enrici | Meritavamo di vincere quaranta punti sono un primo mattoncino verso la salvezza

Durante la partita tra Avellino e Catanzaro, il difensore dei padroni di casa ha affermato che la squadra meritava di vincere, sottolineando i quaranta punti conquistati come un passo importante verso la salvezza. La gara si è conclusa con un pareggio per 1-1, con il gol di Iannarilli al 90'+4 che ha regalato un punto agli ospiti. La serata si è svolta al Partenio-Lombardi, in un match molto acceso.