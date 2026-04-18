Mantova brusco stop | l’Avellino è più concreto salvezza rimandata

Il Mantova ha subito una sconfitta inattesa in casa contro l'Avellino con il risultato di 0-2. La squadra ospite si è dimostrata più efficace durante la partita, mettendo a segno due gol. La sconfitta ha portato il Mantova a rimandare ufficialmente la conquista della salvezza. La partita si è giocata il 18 aprile 2026, in un momento cruciale per entrambe le formazioni.

18 aprile 2026 – Il Mantova viene sconfitto a sorpresa (0-2) in casa da un concreto Avellino e deve rimandare la festa salvezza. La squadra di Modesto offre una buona prestazione e guida il gioco per oltre un’ora, ma al 18’ della ripresa dà il fianco ad un affondo degli irpini e in seguito non riesce più a raddrizzare la situazione. Mentre i biancoverdi confermano così la voglia di inseguire i play-off sino in fondo, i virgiliani non riescono a mettersi al sicuro dalle ansie della zona calda e dovranno raggiungere il traguardo sabato prossimo a Bolzano, rendendo visita al pari quota Sudtirol, costretto a riscattare le sei reti subite a La Spezia.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mantova, brusco stop: l’Avellino è più concreto, salvezza rimandata Notizie correlate Serie B, contro l’Avellino il Mantova vuole blindare la salvezzaMantova – Sabato 18 aprile (con inizio alle 15) il Mantova ospiterà sul terreno del “Martelli” l’Avellino sullo slancio trasmesso dalle due... Mantova e Avellino, sfida per la salvezza: il bivio dei quaranta puntiQuaranta punti ciascuna, lo stesso identico numero che accomuna anche Sudtirol e Sampdoria.