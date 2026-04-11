Avellino-Catanzaro Iannarilli | Non ci credo ancora Dedico il gol alla mia famiglia sono stati mesi duri
Antony Iannarilli, portiere dell'Avellino, ha segnato un gol nel finale della partita contro il Catanzaro, arrivato al 90'+4' con un colpo di testa su un cross di Palumbo. Dopo la partita, ha dichiarato di non credere ancora a quanto avvenuto e ha dedicato il gol alla sua famiglia, sottolineando che sono stati mesi difficili. La sua rete ha permesso all'Avellino di ottenere il pareggio in una sfida combattuta.
Antony Iannarilli ancora non ci crede. Il portiere dell'Avellino, autore del clamoroso gol del pareggio al 90'+4' contro il Catanzaro con un colpo di testa su cross di Palumbo, vive una serata che difficilmente dimenticherà."Non ci credo ancora", esordisce con gli occhi lucidi. "Sono contento.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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