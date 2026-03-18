Edoardo Bove ha segnato il suo primo gol con la maglia del Watford durante la partita contro il Wrexham, conclusa con una vittoria per 3-1. Il gol è arrivato al 94esimo minuto. Dopo la rete, Bove ha dedicato il goal alla sua ragazza, ringraziandola per il supporto durante il percorso di riabilitazione.

Edoardo Bove ha segnato ieri il suo primo gol con la maglia del Watford, contro il Wrexham al 94esimo per la vittoria 3-1. Il 14 febbraio il suo esordio in Championship (serie B inglese); ci ha messo un mese il centrocampista ex Roma e Fiorentina per timbrare il cartellino anche in Inghilterra. Ricordiamo che in Italia non poteva più essere tesserato a causa del defibrillatore, ma in Inghilterra la regole sono diverse. Ha disputato sei match finora con la maglia del Watford, sempre subentrando nel secondo tempo. E ieri, dopo sette minuti, ha messo a segno la sua prima rete con il suo nuovo club. Il primo gol di Edoardo Bove al Watford pic.twitter. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Bove segna il suo primo gol col Watford: “Lo dedico alla mia ragazza, mi è stata vicino ogni giorno durante la riabilitazione”

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