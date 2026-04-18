Mantova-Avellino Ballardini | Premiati per serietà e impegno ma non siamo ancora salvi

Davide Ballardini, allenatore dell'Avellino, ha commentato la vittoria per 2-0 sul Mantova al Martelli, portando i punti totali a 43. Nonostante il risultato positivo, ha sottolineato che la squadra è stata premiata per la serietà e l’impegno mostrati, ma ha anche evidenziato le difficoltà affrontate nel primo tempo. L’allenatore ha poi rivolto l’attenzione alla prossima partita, mantenendo un atteggiamento di prudenza.

Davide Ballardini non si esalta nemmeno dopo una vittoria in trasferta che porta i lupi a 43 punti. Il tecnico dell'Avellino analizza con la consueta lucidità il successo per 2-0 sul Mantova al Martelli, senza nascondere le difficoltà del primo tempo e guardando già alla prossima partita."Nel.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Mantova-Avellino, i convocati di mister BallardiniIn vista del match tra Mantova ed Avellino, valido per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie BKT, mister Davide Ballardini ha diramato... Avellino, abbondanza e interrogativi: le scelte di Ballardini per il MantovaTempo di lettura: 3 minutiLa settimana di lavoro al Partenio-Lombardi ha consegnato a Davide Ballardini un dato chiaro: l’Avellino arriva alla sfida... Altri aggiornamenti Mantova-Avellino, Ballardini: Premiati per serietà e impegno, ma non siamo ancora salviIl tecnico dell'Avellino commenta la vittoria per 2-0 sul Mantova al Martelli. Soddisfazione per i tre punti, onestà sulla prestazione e parole di stima per Favilli, che si è riscattato dopo il rigore ... today.it Calcio Serie B – Il Mantova scivola con l’Avellino (0-2): salvezza rimandataMANTOVA Buon pomeriggio dallo stadio Danilo Martelli. Quartultima di campionato per il Mantova, che cerca punti per blindare una salvezza ormai a un ... vocedimantova.it