Assoluti di Nuoto Razzetti conquista l’oro nei 200 farfalla | Felice della mia finale

Durante la quarta giornata degli Assoluti di Nuoto in programma a Riccione, si sono disputate diverse finali. Tra queste, la vittoria dell’atleta nei 200 metri farfalla, che ha conquistato la medaglia d’oro. L’atleta ha commentato la sua prestazione come molto soddisfacente, esprimendo la propria felicità al termine della gara. La manifestazione prosegue con altre competizioni previste per i prossimi giorni.

Riccione, 17 aprile 2026 – E’ stata una quarta giornata intensa di finali agli Assoluti di Nuoto, edizione primavera 2026. Sara Curtis (Esercito) è salita ancora sul podio, sottolineando la sua grande forma e ottimo momento tecnico e fisico. L’Azzurra si prende la gara dei 50 stile libero a due centesimi soltanto dal record nazionale, che lei stessa ha siglato in batteria (24?29). Nella finale odierna, con oro italiano, l’atleta tricolore fa 24”31. Una veloce e determinata Federica Toma ha ottenuto il primo gradino del podio nei 100 dorso. L’atleta dei Carabinieri ha nuotato in 1’00?59 e ha messo il sigillo in una finale bellissima. Nelle altre gare di giornata, Carlos D’Ambrosio, atleta delle Fiamme Gialle, ha mostrato il suo talento per i 200 stile e ha ottenuto il primo gradino del podio in 1’45?77.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Notizie correlate

Nuoto: Barbotti vola nei 200 misti, batte Razzetti per un centesimoJacopo Barbotti ha conquistato il titolo italiano nei 200 misti ai Campionati Nazionali di nuoto, superando Alberto Razzetti per un soffio.

Leggi anche: Nuoto, Lorenzo Gargani conquista il titolo italiano nei 50 farfalla

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Assoluti Unipol. Conferme Curtis e D'Ambrosio nei 100 sl. Altri undici pass europei; LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: brilla D’Ambrosio, Sara Curtis concede il bis! L’Italia scopre Jacopo Barbotti; Nuoto, Assoluti Riccione: record italiano per Curtis e Angiolini; Assoluti Nuoto 2026: Jacopo Barbotti batte Razzetti nei 200 misti e vola a Parigi.

Nuoto: assoluti di Riccione; ok Razzetti nei 100 farfalla e Toma nei 100 dorso donneI 100 farfalla alzano il sipario e preannunciano battaglia in apertura di pomeriggio nella quarta giornata degli Assoluti allo Stadio del Nuoto di Riccione. (ANSA) ... ansa.it

Assoluti Unipol di nuoto, Razzetti e Toma protagonisti nelle batterieGrande spettacolo allo Stadio del Nuoto di Riccione nella quarta giornata: appuntamento alle 17.15 in diretta tv. Entrano nel vivo gli Campionati Italiani Assol ... sportface.it

Oggi agli Assoluti Italiani di nuoto a Riccione Sara Curtis ha abbassato ulteriormente il primato italiano sui 50 stile libero, che già le apparteneva, passando da 24"41 a 24"29. [dal nostro archivio] facebook

ULTIM'ORA NUOTO L'azzurra ai campionati Assoluti di nuoto a Riccione che già le apparteneva abbassandolo da 24”41 a 24”29 #SkySport #Nuoto #SaraCurtis x.com