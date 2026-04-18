Mangiarsi le parole Torna il Festival letterario gastronomico

A Firenze torna il festival letterario-gastronomico intitolato “Mangiarsi le Parole” dopo la prima edizione. La manifestazione, ideata dal giornalista Domenico Guarino con la collaborazione dell’architetta Pamela Panico, è organizzata dall’Associazione Est Ovest e prodotta da una società di produzione locale. L’evento si svolgerà tra il 20 e il 23 aprile, coinvolgendo scrittori, chef e pubblico in vari incontri e degustazioni.

Firenze, 18 aprile 2026 - Dopo il successo della prima edizione, torna a Firenze il festival letterario-gastronomico “Mangiarsi le Parole”, ideato dal giornalista Domenico Guarino con la collaborazione dell’architetta Pamela Panico, l'organizzazione dell'Associazione Est Ovest e la produzione di P.dom Communication. La formula resta quella che tanto ha appassionato il pubblico della prima edizione: la presentazione di un libro con suggestioni gastronomiche, accompagnata dalla degustazione dei piatti preparati dagli allievi e dalle allieve dell'Istituto alberghiero Saffi, ispirati dai testi e dal confronto con gli autori. In abbinamento con un calice di buon vino scelto in relazione al libro e alle pietanze.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mangiarsi le parole. Torna il Festival letterario gastronomico ÉQUATEUR : L'incroyable joyau d’Amérique du Sud | Destination Francophonie | TV5MONDE Notizie correlate Il Cardinale Zuppi a Pontedera per il festival letterario Ponte di ParoleIl Cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo metropolita di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, sarà a Pontedera per il... Ponte di Parole, prende forma il festival letterario in riva all'Era: ufficializzato il programmaConto alla rovescia per Ponte di Parole, il festival letterario diffuso che si svolgerà dal 7 al 12 aprile a Pontedera. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Torna 'Mangiarsi le parole': tra letteratura e gastronomia; Eventi: Mangiarsi le parole, al via la seconda edizione; Mangiarsi le Parole, quando i ragazzi dell'Alberghiero Saffi diventano protagonisti della cultura; A Bardolino torna Parole sull’acqua Kids dal 15 al 19 aprile 2026. Mangiarsi le parole. Torna il Festival letterario gastronomicoL’anteprima della seconda edizione martedì 28 Aprile alle 17 all’Istituto Alberghiero A. Saffi, con lo chef Michele Biagiola ... lanazione.it Mangiarsi le parole: al via la seconda edizioneDopo lo straordinario successo della prima edizione, torna il festival letterario-gastronomico Mangiarsi le Parole, ideato dal Giornalista Domenico Guarino con la collaborazione dell’Arch. Pamela ... nove.firenze.it Un’autentica mattanza nella notte tra martedì e mercoledì a Comano Terme: colpita dal branco l’azienda “La filiera della lana”. Uccise quasi 60 pecore, e alla fine ha fatto capolino anche un orso per mangiarsi una carcassa. Sandro Malesardi: «Temo di dover facebook Eventi: ‘Mangiarsi le parole’, festival letterario enogastronomico. Venerdì 17 aprile a palazzo del Pegaso, la presentazione della rassegna che mette insieme buon cibo e letteratura. Interviene la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi x.com