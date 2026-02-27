Il Cardinale Zuppi a Pontedera per il festival letterario Ponte di Parole

Il Cardinale Matteo Maria Zuppi sarà a Pontedera dal 7 al 12 aprile per partecipare al festival letterario Ponte di Parole. Zuppi, arcivescovo metropolita di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, prenderà parte agli eventi organizzati durante la rassegna, che si svolgerà nella cittadina toscana. La presenza del cardinale è prevista in diverse sessioni del festival.

Il Cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo metropolita di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, sarà a Pontedera per il festival letterario Ponte di Parole in programma dal 7 al 12 aprile. L'incontro con Zuppi si svolgerà al teatro Era e avrà come base di discussione i temi. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

A Pontedera è tempo di 'Ponte di Parole', i libri protagonisti del festivalTorna a Pontedera dal 7 al 12 aprile 'Ponte di Parole', il festival letterario diffuso che fa incontrare autori e lettori, ma che propone anche...

Natale, il cardinale Zuppi scherza con polizia e carabinieri, “Non è un ordine di servizio, auguri”Un momento di semplicità e vicinanza nella notte di Natale, quello vissuto dal cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale...

Scorrendo puoi consultare contenuti correlati.

Temi più discussi: Don Gnocchi, a 70 anni dalla morte Messa con il cardinale Zuppi; Thinking Day: il cardinale Matteo Zuppi a Casumaro per festeggiare gli scout; Il cardinale Zuppi e la guerra in Ucraina: L'Europa sia più presente; I cardinali Zuppi e Pizzaballa ospiti dell’Assemblea per un confronto sulle prospettive di pace nel mondo.

Sabato scorso a Marzabotto inaugurato l’Emporio Solidale con il Cardinale Zuppia Marzabotto è stato inaugurato l’ , un luogo pensato per dare un ulteriore supporto a chi si trova in un momento di difficoltà economica e non solo. Un negozio dedicato principalmente alla distribuzi ... sassuolo2000.it

I cardinali Zuppi e Pizzaballa in Regione: Non rinunciare a lavorare per la paceOggi il convegno in Assemblea legislativa con il presidente della Cei e il patriarca dei Latini a Gerusalemme Il dialogo come viatico per la pace. In un mondo dove, stando ai più recenti rapporti del ... corrierecesenate.it

La pace è l’unico futuro possibile Il cardinale Zuppi ha presieduto a Roma la messa per le vittime del conflitto in Ucraina osservatoreromano.va/it/news/2026-0… x.com

Le parole del cardinale Zuppi https://www.gazzettadalba.it/p=446036 - facebook.com facebook