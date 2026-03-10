Ponte di Parole prende forma il festival letterario in riva all' Era | ufficializzato il programma

Dal 7 al 12 aprile a Pontedera si terrà il festival letterario Ponte di Parole. L’evento, che si svolge in diverse location della città, vede la conferma del programma e la partecipazione di vari autori e relatori. L’organizzazione ha annunciato le attività previste, tra incontri, presentazioni e momenti di confronto dedicati al mondo della letteratura.

Conto alla rovescia per Ponte di Parole, il festival letterario diffuso che si svolgerà dal 7 al 12 aprile a Pontedera. Con oltre 80 eventi, divisi in sei sezioni (timeless, classic, teen spirit, school, performance, junior) e distribuiti in 19 luoghi cittadini, l'evento è pronto ad entrare nel.