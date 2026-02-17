Bosco urbano abbandonato tra le erbacce

Il bosco urbano nella zona industriale di Santa Maria Apparente, realizzato con il finanziamento della Regione, si trova in uno stato di totale abbandono tra le erbacce. La mancanza di manutenzione ha lasciato il verde alle spalle, con alberi e piante che si nascondono sotto la crescita selvaggia. Questa zona, una volta pensata come spazio verde, ora appare trascurata e invasa dalla vegetazione spontanea.

Abbandonato a se stesso il bosco urbano realizzato con il contributo della Regione nella zona industriale di Santa Maria Apparente, lungo via Enzo Ferrari. Una desolazione vedere lo stato in cui versa, con piante che stanno crescendo con il tronco storto in mezzo alle erbacce. "È uno spazio verde non curato che diventerà fruibile a tutti". Furono queste le parole del sindaco Fabrizio Ciarapica pronunciate al momento di investire i 180 mila euro necessari a realizzare il bosco, il 10% coperto con fondi comunali e il resto da un contributo della Regione Marche. Ma, fruibile quell’area proprio non è a meno di indossare scarponi da trekking per non aondare nel fango e per proteggersi dalle sterpaglie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bosco urbano abbandonato tra le erbacce Il muro che non vede nessuno, tra erbacce, memoria corta e una strada dove si corre troppo Tra erbacce e dimenticanza, sorge un muro sulla SR71, testimonianza silenziosa di un passato che non si deve perdere. Un «bosco urbano» e percorso ciclabile in via Borgo Palazzo Sono iniziati i lavori per trasformare via Borgo Palazzo, creando un nuovo bosco urbano e un percorso ciclabile. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Bosco urbano abbandonato tra le erbacce. Bosco urbano ad Anguillara Sabazia, il ruolo dell’Italia dei Diritti De Pierro sul dietrofront dell’attuale maggioranzaLe motivazioni del nostro no al bosco urbano avrebbero dato fastidio all'attuale maggioranza che ignora le reali esigenze delle quali necessita Anguillara Sabazia correndo dietro a progetti inutili ... newtuscia.it Bosco urbano, scattano i lavoriBosco urbano in contrada Santa Vittoria. Sono iniziati lunedì scorso i lavori di sistemazione del verde. L’intervento è propedeutico alla realizzazione in quella zona di un bosco. Il sindaco specifica ... ilrestodelcarlino.it Ultimi posti DOMANI per il Tour dei DEPOSITI DI CARBURANTE SOTTERRANEI di MONTIXEDDU (Bonaria) e per il giro nei sentieri del BOSCO URBANO a MONTE URPINU. Entreremo in Tunnel sotterranei, nei Depositi, ancora fermi ai tristi anni dei bombar - facebook.com facebook