Le Guardie Ambientali Italiane, sotto la guida di Alessandro Manzella, hanno effettuato controlli nelle periferie di Manfredonia e hanno trovato rifiuti abbandonati all’interno di un casolare dismesso. Durante le verifiche, sono stati individuati materiali vari lasciati senza alcuna precauzione. L’operazione si è concentrata sulla tutela dell’ambiente locale, evidenziando la presenza di questa situazione di degrado.

Questa è la realtà, che le Guardie Ambientali Italiane coordinate dal responsabile Alessandro Manzella, hanno trovato durante alcuni controlli, finalizzati per la salvaguardia ambientale, nelle periferie del nostro territorio. Un casolare abbandonato trasformato in discarica, con rifiuti di ogni tipo scaricati illegalmente da chi non ha alcun rispetto per l’ambiente e per la nostra comunità. Purtroppo non si tratta di un caso isolato: nella zona di Spiriticchio stiamo registrando un crescente abbandono illecito di rifiuti, spesso anche all’interno di strutture rurali abbandonate. È una ferita per il territorio, per il paesaggio e per tutti i cittadini onesti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, “Rifiuti abbandonati in casolare abbandonato”

Spacciavano cocaina in un casolare abbandonato, 2 arrestatiI poliziotti della squadra mobile della questura di Arezzo hanno arrestato due 40enni, un italiano e un albanese, con l'accusa di detenzione di...

Bivacco in casolare abbandonato: tre espulsiIeri 11 febbraio sono stati effettuati mirati servizi di controllo straordinario del territorio disposti dal questore di Padova Marco Odorisio, in...

Tutto quello che riguarda Manfredonia Rifiuti abbandonati in....

Temi più discussi: Manfredonia rafforza la lotta all’abbandono dei rifiuti: attivo il nuovo sistema di videosorveglianza intelligente; Manfredonia, cinque cuccioli abbandonati in un cartone sulla statale 89: salvati prima della tragedia; Rifiuti, rifiuti, fortissimamente rifiuti; EMERGENZA SP141 per le Saline, rifiuti abbandonati e bruciati in un’area di grande valore naturalistico.

Manfredonia, Rifiuti abbandonati e bruciati in un’area di straordinario valore naturalisticoManfredonia 1 marzo 2026 Rifiuti abbandonati e bruciati in un’area di straordinario valore naturalistico Il nucleo operativo delle Guardie Ambientali ... ilsipontino.net

Rifiuti, rifiuti, fortissimamente rifiutiProvincia e ASI consentono attività riguardanti rifiuti di ogni genere – La forte e documentata protesta delle associazioni culturali, ambientaliste, sociali L’allarme non è nuovo. E non è infondato. manfredonianews.it

Manfredonia, oltre cinquanta donne per il ritorno di “Sottosopra”: il teatro racconta la ferita dell’Enichem - facebook.com facebook

Quando la politica vuole controllare la giustizia, ` . Ci vedremo domani a Manfredonia per l’evento organizzato dal MoVimento 5 Stelle sul #ReferendumGiustizia. x.com