Manfredonia il caso migranti finisce su Famiglia Cristiana Moscone | Non me lo aspettavo

Un articolo pubblicato su Famiglia Cristiana ha portato alla ribalta nazionale la vicenda dei migranti a Manfredonia. La notizia ha suscitato reazioni e commenti, tra cui quello di un rappresentante locale che ha dichiarato di non aver previsto questa attenzione mediatica. La polemica ha coinvolto diverse parti e ha attirato l’interesse di vari media nazionali, rendendo la questione oggetto di discussione pubblica.

Manfredonia, il caso migranti finisce su Famiglia Cristiana. Moscone: "Non me lo aspettavo" In un articolo di Luca Pernice su Famiglia Cristiana, è balzata a livello nazionale la polemica sui migranti a Manfredonia. Le accuse al Vescovo sono arrivate dopo le prime accuse al sindaco di Manfredonia che aveva portato il prelato ad essere solidale con il primo cittadino. Moscone non nasconde lo stupore per la durezza dei toni: «Io accetto le critiche, le accuse a volte, ma non le forme di questi ultimi giorni. Non me l’aspettavo in questo momento». Il presule rivendica con fermezza il senso del suo operato, radicato nel Vangelo e nella responsabilità civile: «Forse vogliono colpire altri e prendono di mira me.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, il caso migranti finisce su Famiglia Cristiana. Moscone: “Non me lo aspettavo” Notizie correlate Leggi anche: Caso migranti, Tommaso Rinaldi: “Eppure non ricordo un solo episodio violento legato ai migranti a Manfredonia” Caso migranti a Manfredonia, Fatone: “Sbagliato il metodo, dove è la trasparenza?”Caso migranti a Manfredonia, Fatone: “Sbagliato il metodo, dove è la trasparenza?” Non entro nel merito del tema dell’accoglienza, che resta delicato... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Migranti a Manfredonia, il vescovo: Accogliere è un dovere. Ma scoppia la polemica; Arrivo immigrati a Manfredonia, arcivescovo Moscone: Si è sollevata polemica becera e di certo non cristiana; Manfredonia, il caso migranti finisce su Famiglia Cristiana. Moscone: Non me lo aspettavo. Migranti a Manfredonia, il vescovo: «Accogliere è un dovere». Ma scoppia la polemicaNel Foggiano esplode il caso della Casa della Carità trasformata in centro di accoglienza per richiedenti asilo. L’arcivescovo difende la scelta come dovere cristiano, mentre crescono polemiche e atta ... famigliacristiana.it LIBERA MOSCONE Manfredonia, caso migranti. Libera solidale con Moscone: Attaccato per aver difeso la scelta dell’accoglienzaPadre Franco difende con decisione la scelta dell’accoglienza, definendola un dovere umano e cristiano, e critica le polemiche emerse ... statoquotidiano.it A Douala il Papa parla ai giovani: no al profitto che divide, sì alla solidarietà che salva. Parole chiare. Leggi l'articolo: https://sl.famigliacristiana.it/FC/2acc18 - facebook.com facebook