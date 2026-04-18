Manfredonia all’Enpa il servizio per le cure dei gatti randagi feriti

A Manfredonia è stato affidato all’Enpa il servizio di assistenza per i gatti randagi feriti. Il progetto prevede interventi di soccorso e cura per gli animali che si trovano in strada. La collaborazione tra l’amministrazione comunale e l’associazione mira a garantire assistenza ai felini in difficoltà. Il servizio sarà attivo nelle prossime settimane e coinvolgerà volontari e personale specializzato.

AFFIDATO IL SERVIZIO PER LE CURE DEI GATTI RANDAGI FERITI: MANFREDONIA TRA I PRIMI COMUNI DELLA PROVINCIA A DOTARSI DI UNA MISURA DEDICATA L’intervento consentirà di garantire cure e assistenza veterinaria in situazioni delicate, offrendo una risposta concreta a una problematica spesso affrontata esclusivamente grazie al senso civico di volontari e associazioni. Il servizio è stato affidato all’ENPA sezione di Manfredonia, che opererà attraverso ambulatori veterinari di liberi professionisti, secondo le necessità dei singoli casi e nel raccordo previsto con i servizi competenti. “Si tratta di un risultato importante, frutto di una scelta che...🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, all’Enpa il servizio per le cure dei gatti randagi feriti Notizie correlate Chiuse le indagini preliminari: medico indagato di aver ucciso e seviziato dei gatti randagi. Il caso a BrindisiI fatti risalgono a un periodo che va dal 2023 al 2025, in cui si erano moltiplicati i post che denunciavano quello che tutti indicavano come un... Cure, sterilizzazione e adozioni: nuova convenzione per la gestione dei cani randagiLa Città Bianca rinnova l'accordo con Fasano, mentre proseguono i lavori al canile comunale.