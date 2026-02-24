Chiuse le indagini preliminari | medico indagato di aver ucciso e seviziato dei gatti randagi Il caso a Brindisi

Un medico è stato indagato per aver ucciso e seviziato dei gatti randagi, a causa di numerose segnalazioni che denunciavano atti crudeli tra il 2023 e il 2025 a Brindisi. Le indagini preliminari si sono concluse, portando alla scoperta di prove che collegano il professionista alle violenze sui felini. Il caso ha suscitato scalpore tra i residenti, che avevano segnalato una serie di episodi inquietanti nel quartiere. La vicenda prosegue con gli accertamenti in corso.

I fatti risalgono a un periodo che va dal 2023 al 2025, in cui si erano moltiplicati i post che denunciavano quello che tutti indicavano come un "serial killer" di gatti. Le indagini hanno portato all'identificazione del presunto responsabile e l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. 🔗 Leggi su Fanpage.it Tre gatti uccisi e altri quattro torturati a Brindisi: indagato medico brindisinoUn medico brindisino di 50 anni è sotto indagine dopo aver ucciso tre gatti e torturato altri quattro, provocando il dolore dei proprietari degli animali. Identificato il killer dei gatti di Brindisi: medico 50enne utilizzava un martello a rampone per staccare le code e ammazzarliIl medico 50enne ha ucciso i gatti di Brindisi utilizzando un martello a rampone per staccare le code. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Inchiesta sulle cittadinanze facili, chiuse le indagini preliminari per 22 indagati; Chiuse le indagini sulle protesi fantasma: danno da 744mila euro alla Asl, cinque indagati; Lamezia, truffa all’Asp per 300mila euro, chiuse le indagini: in 16 rinviati a giudizio; Seregno, abusi sessuali su pazienti minorenni: chiuse le indagini sullo psicoterapeuta coinvolto. Racket del clan Mallardo a Giugliano, chiuse le indagini preliminari per 10 indagatiLa Direzione distrettuale antimafia di Napoli ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di dieci persone ritenute, a vario titolo, legate al clan Mallardo, storico ... internapoli.it Rapina in banca a Mineo, chiuse le indagini: due indagati per il colpo dell’agosto 2024Rapina in banca a Mineo nell’agosto 2024: la Procura di Caltagirone chiude le indagini e notifica l’avviso a due uomini di Lentini. Contestata violenza ai danni di un dipendente e la fuga con bottino ... corrieretneo.it GdiF Chieti, chiuse le indagini sull’operazione “Protesi fantasma”: cinque indagati per truffa ai danni dell’ASL - facebook.com facebook Tribunale Ancona imbrattato, attivisti Ultima generazione a rischio processo. Chiuse indagini su cinque persone, deturpamento e manifestazione non autorizzata #ANSA x.com