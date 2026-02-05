Il primo ministro britannico Keir Starmer rischia il posto. Gli Epstein Files e il caso Mandelson mettono in allarme Downing Street, che si trova a dover affrontare una crisi che potrebbe mettere fine alla sua leadership. La situazione si fa più tesa mentre emergono dettagli che potrebbero incrinare la sua immagine pubblica.

Il primo ministro britannico Keir Starmer sta attraversando quella che potrebbe essere la crisi più seria della sua carriera politica. Tutto ruota attorno a una decisione che ora si rivela disastrosa: la nomina di Peter Mandelson come ambasciatore britannico negli Stati Uniti nel 2024. Mandelson è un veterano della politica britannica, figura storica del Partito Laburista che negli anni Novanta ha contribuito a trasformare il partito in una forza elettorale vincente insieme a Tony Blair e Gordon Brown. La sua carriera, però, è sempre stata segnata da scandali e dimissioni. Il suo soprannome, “Principe delle Tenebre”, riflette tanto le sue capacità politiche quanto la sua tendenza a frequentare persone influenti e ricche. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Gli Epstein Files mettono nei guai Keir Starmer? Il primo ministro inglese rischia il posto per il caso Mandelson

Approfondimenti su Keir Starmer

L’ex ministro britannico Peter Mandelson si dimetterà domani dalla Camera dei Lord.

L’ex ministro britannico Peter Mandelson ha annunciato le sue dimissioni dalla Camera dei Lord, che entreranno in vigore domani.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Keir Starmer

Argomenti discussi: Cosa c'è negli Epstein files? Intervista ad Alessandra Libutti (4.02.2026); La fonte del Fbi negli Epstein files: Epstein era anche il gestore patrimoniale di Vladimir Putin; Musk e quelle email a Epstein che lo smentiscono: Quando ci sarà la festa più scatenata?; Epstein files /3 Tutte le accuse, vecchie e nuove, al principe Andrea.

Cosa c’entra Matteo Salvini con gli Epstein filesIl suo nome compare decine di volte nelle mail con le quali Steve Bannon aggiornava Epstein sui suoi rapporti con le destre europee ... ilpost.it

Caso Epstein, nei file nomi delle vittime, conti bancari e foto di nudo con volti non oscuratiAll'interno delle indagini sul Caso Epstein sono state pubblicate foto di nudo, i nomi e i volti delle vittime di abusi sessuali, numeri di conti bancari e di ... lapresse.it

C’è solo un nome che io non voglio leggere negli Epstein files. x.com

Gli Epstein Files smentirebbero l'idea di un taglio netto e definitivo dei rapporti con Trump nel 2004 facebook