Il titolare di un negozio di cannabis light a Milano è finito nei guai

Il proprietario di un negozio di cannabis light a Milano è stato denunciato perché la polizia ha trovato nel suo negozio sostanze considerate stupefacenti, anche se la legge permette la vendita di cannabis light. Durante un controllo, gli agenti hanno scoperto alcune bustine con sostanze che non rientrano nei prodotti consentiti. Il negoziante aveva promesso di vendere solo prodotti legali, ma le verifiche hanno svelato il contrario. La scoperta ha portato alla denuncia per detenzione ai fini di spaccio.

Nel suo locale poteva vendere solo cannabis light ma la polizia ha trovato sostanze considerate stupefacenti, è lo ha denunciato per detenzione ai fini di spaccio. Nei guai è finito un trentottenne italiano, titolare di un negozio in viale Tibaldi a Milano. Nel pomeriggio di venerdì, gli agenti del Commissariato Porta Genova hanno effettuato un controllo amministrativo nel locale. I poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato 714 grammi di infiorescenze suddivise in dosi e 1,056 chilogrammi di hashish, oltre a 10 boccette di oli estratti dai cannabinoidi. MilanoToday è anche su Mobile! Scarica l'App per rimanere sempre aggiornato.