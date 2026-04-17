Un uomo di 40 anni è stato arrestato ad Assisi dopo aver minacciato e preso a calci un agente intervenuto durante una lite familiare. La polizia è intervenuta su segnalazione dei genitori, che avevano chiamato per una discussione accesa. Durante l’intervento, l’uomo ha opposto resistenza e ha avuto bisogno di notevoli sforzi per essere immobilizzato. L’arresto è stato effettuato con difficoltà.

Eseguito un arresto per resistenza e minacce a pubblico ufficiale ad Assisi. L’uomo, un cittadino italiano di 40 anni, è stato fermato dopo aver aggredito i genitori e opposto resistenza agli agenti, come comunicato dalle forze dell’ordine. La segnalazione e l’intervento della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio con una chiamata al Numero Unico di Emergenza. A chiedere aiuto è stata una donna, madre dell’uomo poi arrestato, che ha riferito agli operatori la situazione di forte agitazione in cui versava il figlio. La situazione trovata dagli agenti Giunti sul posto, gli agenti del Commissariato di P.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Assisi, 40enne terrorizza i genitori e prende a calci un agente: arrestato con notevole difficoltà

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