Maltempo al via la ricognizione dei danni ad Aci Catena

Il Comune di Aci Catena ha iniziato a controllare i danni causati dal maltempo degli ultimi giorni. Nei giorni 18, 19, 20 e 21 gennaio, il territorio è stato colpito da forti piogge e raffiche di vento. Ora, le squadre comunali stanno verificando le strade, le abitazioni e le infrastrutture per valutare l’entità dei danni e programmare eventuali interventi di riparazione.

A seguito delle avverse condizioni meteorologiche che hanno interessato il territorio comunale nei giorni 18, 19, 20 e 21 gennaio 2026, il Comune di Aci Catena ha avviato la procedura di ricognizione dei danni. L'amministrazione guidata dal sindaco Ferro, tramite l'assessorato alla Protezione.

