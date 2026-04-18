Malpensata raffica di furti notturni | Servono maggiori controlli Il Comune | L’area è presidiata - Video

I commercianti di un quartiere di Bergamo segnalano un aumento di furti notturni che ha causato danni a negozi e auto in sosta. La zona, secondo le autorità comunali, è comunque presidiata, ma i residenti chiedono maggiori controlli per contrastare l’ondata di furti. Un video mostra le testimonianze di chi vive e lavora nella zona, evidenziando la preoccupazione diffusa tra i residenti.

L’ALLARME. La richiesta d’aiuto dei commercianti del quartiere di Bergamo: «Danni ai locali e alle auto in sosta». L’assessore alla Sicurezza: «Quartiere tra i più sorvegliati». Le Volanti sventano un colpo al parco Olmi. Raffica di furti, tentativi di scasso e atti vandalici alla Malpensata. Commercianti e residenti denunciano una situazione sempre più difficile da gestire, aggravata, a loro dire, dalla scarsa presenza delle forze dell’ordine e di polizia. «Non sappiamo più a chi rivolgerci, una volta c’erano pattuglie fisse, mentre adesso i controlli sono sporadici - riferisce Degna Milesi, storica presidente della VI Circoscrizione -. Nei giorni scorsi un uomo è stato scippato in pieno giorno, per strada».🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Malpensata, raffica di furti notturni: «Servono maggiori controlli». Il Comune: «L’area è presidiata» - Video Notizie correlate Ladri ancora in azione ad Assisi. Nuovi furti nella zona nuova : "Servono maggiori controlli"Ladri in azione nella zona nuova della città, con le solite modalità sconcertanti. Controlli notturni, denunce e sequestri: raffica di interventiProseguono i servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri. Panoramica sull’argomento Si parla di: Malpensata, raffica di furti notturni: Servono maggiori controlli. Il Comune: L’area è presidiata. Malpensata, raffica di furti notturni: «Servono maggiori controlli». Il Comune: «L’area è presidiata»La richiesta d’aiuto dei commercianti del quartiere di Bergamo: «Danni ai locali e alle auto in sosta». L’assessore alla Sicurezza: «Quartiere tra i più sorvegliati». Le Volanti sventano un colpo al p ... ecodibergamo.it Furti a raffica nella notte, incastrato dalle telecamere: denunciato 51enneLe denunce di cinque commercianti hanno fatto scattare l’indagine dei Carabinieri, che hanno ricostruito gli episodi notturni grazie ai filmati di videosorveglianza ... lanuovariviera.it