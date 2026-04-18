Prima dell'inizio della partita tra la nazionale femminile della Romania e Cipro, l'allenatore italiano è stato colto da un malore e trasportato in ambulanza. La squadra è rimasta sul campo in attesa di aggiornamenti sulle condizioni del tecnico, che ora si trova ricoverato in ospedale. La partita è stata momentaneamente sospesa, in attesa di ulteriori informazioni sulla situazione.

Malore e paura per Massimo Pedrazzini, allenatore italiano della Romania femminile, prima della sfida delle sue ragazze contro Cipro. Il tecnico italiano si è sentito male, ha avuto un forte giramento di testa ed è stato trasportato in ospedale in ambulanza prima della partita contro Cipro, valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Ancora momenti di apprensione per il calcio rumeno, ancora scosso per la morte di Mircea Lucescu, che aveva accusato un malore prima dell’amichevole contro la Slovacchia, dopo l’eliminazione al playoff contro la Turchia. Ora il problema per Pedrazzini, comunicato e confermato anche dalla federcalcio rumena.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Malore per Pedrazzini: il ct italiano della Romania femminile portato via in ambulanza prima di una partita. È ricoverato

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