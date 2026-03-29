Durante un allenamento della nazionale, il commissario tecnico della Romania si è improvvisamente sentito male ed è svenuto. Il personale medico presente è intervenuto prontamente e ha stabilizzato le sue condizioni. Attualmente, si trova ricoverato in ospedale. La situazione è sotto controllo e si attendono ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Il tecnico si è sentito male ed è svenuto durante un allenamento della nazionale. Provvidenziale l'intervento del personale medico, che ha stabilizzato le sue condizioni. L'ex allenatore di Inter e Brescia rimane comunque ricoverato in ospedale a Bucarest e non potrà guidare la Romania nell'amichevole del 31 marzo contro la Slovacchia Paura perMircea Lucescu. Il commissario tecnico della Nazionale di calcio della Romania è stato ricoverato all’ospedale universitario di Bucarest dopoaver accusato un malore ed essere svenutodurante un ritiro della squadra, che si stava allenando in vista di un’amichevole con la Slovacchia. Non è il primo ricovero per Lucescu, 80 anni, cheda mesi combatte con una malattia di cui non ha volutorivelare la natura. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Malore per Lucescu: il ct della Romania ricoverato in ospedale

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