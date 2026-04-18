Malore improvviso al mercato | muore ambulante padovano di 52enne

Un uomo di 52 anni, ambulante al mercato settimanale di Montecchio Maggiore, è deceduto nella mattinata di venerdì 17 aprile a causa di un malore improvviso. La vittima si trovava nel luogo di lavoro quando, all’improvviso, si è sentito male. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per accertare le cause del decesso.

Tragedia al mercato settimanale di Montecchio Maggiore in provincia di Vicenza nella mattinata di venerdì 17 aprile. Un venditore ambulante di 52 anni, Demis Zoia, residente a Lozzo Atestino, è stato colto da un malore improvviso mentre stava preparando il banco per l’inizio della giornata.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Livorno, malore in casa: muore 52enneTragedia nel pomeriggio di ieri, domenica 15 febbraio, a Livorno, dove Federico Frusciante, 52 anni, è morto in seguito a un malore tra le mura di... Malore improvviso al supermercato, 65enne si accascia e muore tra gli scaffaliUn uomo di 65 anni è morto all'improvviso dopo essere stato colto da un malore mentre si trovava all’interno di un supermercato a Realmonte. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Malore improvviso al mercato: muore ambulante padovano di 52enne; Malore fatale tra i banchi del mercato, morto un venditore ambulante; Tuscania, tragedia nei campi: bracciante muore durante il lavoro; Stefano Adamo, imprenditore ucciso da un malore mentre pranza al Vinitaly. Il 51enne era l'ideatore del Gin Gina. Demis Zoia morto al mercato di Montecchio Maggiore: malore improvviso mentre preparava il banco del pesceMontecchio Maggiore, malore mentre prepara il banco del pesce al mercato: morto Demis Zoia, ambulante di 52 anni di Lozzo Atestino Era arrivato all’alba come ogni venerdì. Il mezzo parcheggiato il ban ... alphabetcity.it Tragedia al mercato di Montecchio Maggiore: venditore ambulante muore dopo un maloreUna mattinata come tante, poi all’improvviso il dramma. A Montecchio Maggiore, un venditore ambulante è morto dopo aver accusato un malore tra i banchi del mercato. L’uomo si sarebbe sentito male ment ... alphabetcity.it Malore improvviso, morta la grande attrice francese: facebook