Livorno malore in casa | muore 52enne

Federico Frusciante, 52 anni, è morto ieri pomeriggio a Livorno a causa di un malore mentre si trovava nella sua casa di via San Carlo. La sua scomparsa è avvenuta improvvisamente, lasciando sgomenta la famiglia e i vicini. La polizia ha trovato il corpo senza vita poco dopo aver ricevuto la segnalazione.

Tragedia nel pomeriggio di ieri, domenica 15 febbraio, a Livorno, dove Federico Frusciante, 52 anni, è morto in seguito a un malore tra le mura di casa, in via San Carlo. Secondo quanto appreso, Frusciante si è improvvisamente sentito male nel primo pomeriggio, accasciandosi a terra. Immediata la chiamata alla centrale del numero unico di emergenza che ha inviato sul posto un'ambulanza della Svs di via San Giovanni e l'automedica del 118, con il personale sanitario che ha subito iniziato le manovre rianimatorie. Tuttavia, nonostante i disperati tentativi di salvargli la vita, per il 52enne purtroppo non c'è stato niente da fare. Il critico, divulgatore e fondatore della storica videoteca Videodrome di Livorno si è spento improvvisamente. Nato a Pontedera nel 1973, aveva trasformato la sua passione per il cinema in una professione.