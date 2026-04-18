Malamovida il commissario chiede rinforzi

A Cervia, durante la sera della vigilia di Pasqua, otto persone hanno aggredito due coppie e successivamente un uomo intervenuto per fermarli. Un testimone, un sassolese, ha fornito un racconto dettagliato di quanto accaduto. La vicenda ha suscitato molte polemiche in città e ha portato il commissario a richiedere rinforzi alle forze dell’ordine. La situazione ha attirato l’attenzione pubblica e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza locale.

Otto persone che hanno aggredito due coppie e poi un uomo, intervenuto per fermarli. Il racconto di Mino Spano, sassolese, relativo alla sera della vigilia di Pasqua a Cervia ha risvegliato molte polemiche in città. E anche per questo ieri il commissario straordinario del Comune di Cervia Michele Formiglio, considerato anche l’approssimarsi delle festività del 25 aprile e 1 maggio, ha chiesto al prefetto di Ravenna la convocazione di un’apposita riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, di cui fanno parte tutte le forze dell’ordine e di polizia, nonché le autorità del territorio. E questo, si legge in una nota del Comune di Cervia, "al fine di valutare e individuare le più idonee misure da adottare a tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico", dal momento che è previsto un massiccio afflusso di turisti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Malamovida, il commissario chiede rinforzi Notizie correlate Verona, Zanetti chiede rinforzi: spunta Neumann | ESCLUSIVOIl tecnico gialloblu vuole colpi in entrata: il difensore centrale tedesco del Birmingham City in Italia piace pure al Sassuolo Paolo Zanetti ha... Roma, Gasperini chiede rinforzi: attacco da rifondareLa Roma e soprattutto i tifosi romanisti quest’anno con l’arrivo di Gasperini si aspettavano un rendimento offensivo decisamente migliore.