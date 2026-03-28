L’allenatore ha richiesto nuovi acquisti per rinforzare l’attacco della squadra, che quest’anno non ha ancora mostrato il rendimento sperato. La società sta valutando le possibili mosse di mercato in risposta alle richieste dell’allenatore, mentre i tifosi attendono sviluppi sulla composizione della rosa. La squadra si prepara alle prossime partite con l’obiettivo di migliorare le prestazioni offensive.

La Roma e soprattutto i tifosi romanisti quest’anno con l’arrivo di Gasperini si aspettavano un rendimento offensivo decisamente migliore. Del resto, il tecnico della Roma era sempre riuscito a far rendere gli attaccanti in modo eccellente. Sulla panchina dell’ Atalanta ha fatto registrare una media di quasi 2 gol a partita nell’arco di 9 anni, con 865 gol in 439 partite in tutte le competizioni, con il punto più alto raggiunto nella stagione 201920, segnando 98 gol. L’unica sicurezza è che l’attacco della Roma sarà stravolto. D’altronde, è l’unico reparto che ha suscitato più di qualche dubbio e che è stato decimato dagli infortuni, riaprendo il dibattito sulla profondità della rosa giallorossa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Gasperini chiede rinforzi: attacco da rifondare

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