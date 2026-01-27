Verona Zanetti chiede rinforzi | spunta Neumann | ESCLUSIVO
Verona, il tecnico Paolo Zanetti chiede rinforzi per migliorare la rosa, concentrandosi su possibili acquisti in difesa. Il club cerca soluzioni per rafforzare la squadra e migliorare la posizione in classifica, con particolare attenzione al mercato in entrata.
Il tecnico gialloblu vuole colpi in entrata: il difensore centrale tedesco del Birmingham City in Italia piace pure al Sassuolo Paolo Zanetti ha lanciato un grido di allarme dopo il ko interno contro l’ Udinese che ha chiuso la 22esima giornata di Serie A, relegando il suo Verona all’ultimo posto in classifica insieme al Pisa. Dopo la gara il tecnico gialloblu si è sfogato così: “Il mercato ci ha tolto due titolari che non sono stati ancora rimpiazzati e non ho rassicurazioni dalla società che arriveranno nuovi giocatori”. Dichiarazioni che, unite ai risultati, potrebbero portare al suo esonero. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Sassuolo, piace Neumann per la difesa di Grosso | ESCLUSIVO
Il Sassuolo cerca un nuovo difensore centrale e avrebbe individuato nel tedesco del Birmingham City, Neumann, un possibile rinforzo.
Milan Verona, Bertolini (vice Zanetti): «Abbiamo lavorato tanto in questi giorni. Salvezza? Zanetti ha fatto una cosa»
Bertolini, vice di Zanetti, ha parlato ai microfoni di Dazn in vista della partita tra Milan e Verona.
Zanetti prima della Lazio: Noi dobbiamo fare punti per noi stessi, il cammino è lungoPaolo Zanetti, allenatore dell'Hellas Verona, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro la Lazio. Queste le sue dichiarazioni:. m.tuttomercatoweb.com
Verona, Zanetti: Siamo arrabbiati e stufi di non raccogliere quello che meritiamo6 partite, ancora nessuna vittoria per il Verona. Nonostante le tante buone prestazioni, i gialloblù non sono ancora riusciti a trovare il primo successo stagionale in campionato, e anche oggi sono ... gianlucadimarzio.com
Notte di riflessioni in casa #Verona: traballa la panchina di Paolo #Zanetti dopo la sconfitta interna contro l’Udinese che inchioda l’Hellas all’ultimo posto. #calciomercato x.com
Verona, riflessioni sulla posizione di Zanetti: “Non mi sento mai tranquillo” - facebook.com facebook
