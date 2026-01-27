Verona, il tecnico Paolo Zanetti chiede rinforzi per migliorare la rosa, concentrandosi su possibili acquisti in difesa. Il club cerca soluzioni per rafforzare la squadra e migliorare la posizione in classifica, con particolare attenzione al mercato in entrata.

Il tecnico gialloblu vuole colpi in entrata: il difensore centrale tedesco del Birmingham City in Italia piace pure al Sassuolo Paolo Zanetti ha lanciato un grido di allarme dopo il ko interno contro l’ Udinese che ha chiuso la 22esima giornata di Serie A, relegando il suo Verona all’ultimo posto in classifica insieme al Pisa. Dopo la gara il tecnico gialloblu si è sfogato così: “Il mercato ci ha tolto due titolari che non sono stati ancora rimpiazzati e non ho rassicurazioni dalla società che arriveranno nuovi giocatori”. Dichiarazioni che, unite ai risultati, potrebbero portare al suo esonero. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Verona, Zanetti chiede rinforzi: spunta Neumann | ESCLUSIVO

Il Sassuolo cerca un nuovo difensore centrale e avrebbe individuato nel tedesco del Birmingham City, Neumann, un possibile rinforzo.

Bertolini, vice di Zanetti, ha parlato ai microfoni di Dazn in vista della partita tra Milan e Verona.

