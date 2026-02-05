Decreto sicurezza | Dirigenti docenti e ATA sono pubblici ufficiali stretta sulla vendita dei coltelli ai minori genitori responsabili in caso di reato del minore LA BOZZA

Il governo ha messo nero su bianco le nuove norme sul decreto sicurezza. La bozza appena circolata chiarisce che dirigenti, docenti e personale ATA sono considerati pubblici ufficiali. Inoltre, si stringe sulla vendita di coltelli e strumenti da punta ai minori, con l’obbligo di responsabilizzare i genitori in caso di reato del minore. La direttiva punta a ridurre i rischi e a limitare le interpretazioni, puntando su regole più chiare e immediate.

Pronto il Decreto sicurezza, è già stata diffusa una bozza e il punto di partenza è il porto di coltelli e strumenti da punta o da taglio, definito con una precisione che riduce gli spazi di interpretazione. Nella bozza si legge che "chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto" è punito penalmente.

