Arriva la stretta sui locali pubblici | raffica di verifiche sul rispetto delle normative

Questa mattina a livello provinciale si sono intensificate le verifiche sui locali pubblici. La prefetta Vittoria Ciaramella ha convocato il Comitato di sicurezza per controllare che le normative siano rispettate. Obiettivo: garantire maggiore sicurezza e prevenire problemi nelle aree di ritrovo. Le forze dell’ordine hanno già avviato controlli mirati in vari locali della città.

Si è riunito questa mattina, giovedì 29 gennaio, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza presieduto dalla prefetta Vittoria Ciaramella, con l'obiettivo di fare il punto sulla sicurezza nei locali pubblici in attuazione della direttiva del ministro dell'Interno del 19 gennaio scorso.

