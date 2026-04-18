Giovanni Malagò è pronto a partecipare a una serie di incontri istituzionali che si svolgeranno tra lunedì e venerdì, coinvolgendo club e sindacati. Questi appuntamenti rappresentano un momento chiave per la sua strategia di gestione del calcio italiano, con il risultato che uscirà da queste discussioni ancora da definire. La sfida riguarda soprattutto il processo di rinnovamento e le modalità di confronto tra le parti coinvolte.

Giovanni Malagò si appresta a vivere un test decisivo per la sua strategia di gestione del calcio italiano, con una serie di incontri istituzionali cruciali che si terranno tra lunedì, martedì e il capolinea della settimana lavorativa. Il percorso verso una possibile presidenza federale richiede al dirigente di integrare le proprie visioni con le istanze dei club e delle categorie, muovendosi in un contesto finanziario che ha subito una contrazione imprevista. Un calendario serrato tra Milano e Roma. La tabella di marcia di Malagò inizia lunedì mattina a Milano, dove Ezio Simonelli ha convocato l’assemblea della Lega di serie A. In questa sede, i club avranno l’opportunità di esaminare e, se necessario, arricchire il piano presentato dal candidato con le specifiche necessità della categoria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Malagò sfida il calcio: maratona tra club e sindacati per la presidenza

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