Domenica sera, alcuni esponenti della sinistra festeggiano la vittoria di Peter Magyar e la sconfitta di Viktor Orban, mentre si interrogano su chi possa spiegare loro il risultato. Magyar ha ottenuto un risultato favorevole, mentre Orban ha subito una battuta d'arresto. Tra i festeggiamenti ci sono figure politiche di rilievo che ora si trovano a commentare l'esito delle elezioni.

Ora chi lo spiega a Elly Schlein, Giuseppe Conte e Nicola Fratoianni? Da domenica sera festeggiano e brindano alla vittoria di Peter Magyar e alla sconfitta di Viktor Orban. Spiegano a tutti che quella ungherese è una debacle anche per Giorgia Meloni e per il suo governo. Poi, ieri pomeriggio, prende parola Magyar, il leader del partito di centrodestra Tisza che ha trionfato alle elezioni, e per la sinistra italiana arriva la doccia fredda: «Non ho ancora parlato con Giorgia Meloni, ma sarò più che felice di farlo. L'Italia è uno dei miei Paesi preferiti. Ci sono rapporti molto amichevoli fra ungheresi e italiani». Ma non si limita a queste frasi che potrebbero anche essere di circostanza.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Magyar gela la sinistra: “Meloni fa un ottimo lavoro”. Chi lo spiega a Schlein e Conte?

Scontri a Torino, Meloni: “Lo Stato non arretra”. E chiama in causa la magistratura: “Faccia la sua parte”. Piantedosi attacca: “Da sinistra avremo ragionamenti ipocriti”. Conte e Schlein condannano: “Fatti inqualificabili”“Questi non sono dissenso né protesta: sono aggressioni violente con l’obiettivo di colpire lo Stato e chi lo rappresenta.

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