Secondo gli ultimi sondaggi, la distanza tra le principali forze politiche si sta ampliando, con Fdi in crescita e la sinistra in difficoltà. Questi dati riflettono un quadro in evoluzione, che mette in discussione l’unità e le strategie delle opposizioni. È importante analizzare con attenzione le tendenze emergenti per comprendere meglio lo scenario politico attuale e le sue possibili evoluzioni future.

Quando piove grandina. Dalle parti del campo largo, ultimamente, i sondaggi sono una doccia fredda che mette in difficoltà le leadership e fa traballare i capisaldi politici dell’intera opposizione. L’ultima fotografia numerica della situazione politica nostrana è stata offerta dalla rilevazione YouTrend per skytg24. Un sondaggio piuttosto completo che delinea una situazione drammatica per la sinistra italiana e, in particolare, per il Partito democratico di Elly Schlein. La segretaria del Pd, infatti, nonostante gli anni all’opposizione continua a perdere terreno rispetto alla diretta rivela Giorgia Meloni, attuale presidente del consiglio italiano e leader di Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Schlein perde terreno, Fdi vola: il sondaggio che gela la sinistra

Leggi anche: Giustizia, il sondaggio che gela la sinistra: cosa pensano gli italiani sulla riforma

Leggi anche: Sondaggi ammazza-sinistra: vince il “sì” al referendum, grillini spaccati, il Pd perde ancora terreno da FdI

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Sondaggi politici: Meloni stabile al 30%, Schlein recupera, Conte arretra; Sondaggi politici, cresce il Pd e cala la destra: quanti voti prenderebbero i partiti alle elezioni; Nei sondaggi politici Meloni sfonda il 30% e Schlein guadagna mentre Conte perde; Malpezzi: Sbagliato escludere i riformisti dal Pd, Schlein ci difenda.

Schlein perde terreno, Fdi vola: il sondaggio che gela la sinistraI numeri della rilevazione Youtrend sorridono al centrodestra: doccia fredda per i dem Quando piove grandina. Dalle parti del campo largo, ultimamente, i sondaggi sono una doccia fredda che mette in d ... ilgiornale.it

Sondaggi politici 2026/ FdI, Lega e M5s al top, crollo Pd al 21%. Fiducia Leader, Meloni 33% a +6% su SchleinSondaggi politici YouTrend: la Top & Flop dei partiti con FdI e M5s sugli scudi, il calo di Schlein come Pd e come leader. Tutti gli scenari ... ilsussidiario.net

Sondaggio, FdI vola, il Pd affonda e Meloni segna il passo mentre Schlein perde pezzi (-1,4). Tutti i dati- - facebook.com facebook