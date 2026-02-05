Basket la Reyer Venezia piazza il colpo contro il Manresa e si qualifica per i playoff di EuroCup

La Reyer Venezia conquista una vittoria chiave in Spagna contro il Manresa. La squadra italiana ha battuto i catalani 91-75 e si è assicurata l’accesso ai playoff di EuroCup. È stata una partita intensa, con Venezia che ha preso il comando fin dall’inizio e ha mantenuto il vantaggio fino alla fine. La qualificazione arriva dopo una prova solida, dimostrando di avere le carte in regola per andare avanti nella competizione.

Colpo doppio della Reyer Venezia, che non solo vince in Spagna sul campo del Manresa per 91-75, ma centra anche la qualificazione ai playoff di EuroCup. Continuerà dunque la stagione europea della squadra italiana, al suo secondo successo consecutivo in coppa e che conferma l'ottimo momento, che la vede attualmente al terzo posto anche in campionato. Una vittoria maturata nell'ultimo quarto con un clamoroso parziale di 25-9 ed ora la Reyer si trova al quarto posto in classifica in vista della prossima sfida con la capolista Hapoel Gerusalemme. Il protagonista della vittoria veneziana è sicuramente RJ Cole, che ha messo a referto 25 punti.

