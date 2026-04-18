A maggio il festival è iniziato con il dibattito sulla scelta di aprire con l’opera

Sbagliato aprire il festival con ’The Death of Klinghoffer’. E così gli attivisti di ’Firenze per la Palestina’ domani pomeriggio alle 16, in occasione della prima dell’88° Festival del Maggio Musicale Fiorentino – l’opera è appunto ’The Death of Klinghoffer’ diretta dal maestro Lawrence Renese e con la regia di Luca Guadagnino – saranno in presidio davanti al teatro "per ricordare i crimini del Governo di Israele". Come spiegano Monica Raineri e Silvia Casucci di ’Firenze per la Palestina’ "non contestiamo il diritto di Guadagnino di allestire l’opera, ma ci chiediamo come mai si sia scelto di mettere in scena questo lavoro che, riferendosi...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maggio, ’prima’ tra vip e proteste: "Sbagliato aprire il festival con ’The Death of Klinghoffer’"

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